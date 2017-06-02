رسمياً.. سامباولي يتولى تدريب منتخب الأرجنتين

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسميا أن خورخي سامباولي، المدرب السابق لإشبيلية الإسباني، وقع عقدا لمدة خمسة أعوام يتولى خلالها تدريب المنتخب الأرجنتيني.

وجرى تقديم سامباولي، الذي سيتولى مسؤولية المنتخب الأرجنتيني بذلك حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة بوينس آيرس مساء الخميس.

وتتمثل أول مهمة لسامباولي، في قيادة المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، علما بأن الفريق يحتل المركز الخامس حاليا بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وذلك قبل أربع مراحل من النهاية.

وقال سامباولي: "وضع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم صعب".

وستكون المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني تحت قيادة سامباولي، في مواجهة المنتخب البرازيلي، حيث يلتقي الفريقان مع بعضهما بعضا وديا في ملبورن بأستراليا في التاسع من يونيو الجاري.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته المقبلة في تصفيات المونديال، أمام منتخب أوروغواي في مونتفيديو في 31 أغسطس المقبل.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى بتصفيات أميركا الجنوبية، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا أمام بطل أوقيانوسيا.