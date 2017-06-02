غوارديولا: نسعى للاقتراب من القمة الموسم المقبل

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيتمكن من تقليص الفارق بينه وبين المنافسين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين في الموسم المنقضي.

وقدم سيتي أداء غير مستقر هذا الموسم وفي النهاية تخلف بفارق 13 نقطة عن البطل تشيلسي وبفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني ليفشل المدرب الإسباني في الفوز بلقب لأول مرة خلال مسيرته التدريبية.

وقال غوارديولا في لقاء مع جماهير النادي أمس الخميس: "بطولات الدوري يكون من الصعب دائما الفوز بها".

وتابع: "لكنا بالطبع سنقلص الفجوة بيننا وبين تشيلسي وتوتنهام بصفة خاصة وسنسعى للاقتراب من القمة في الموسم المقبل".

وأوضح غوارديولا أن موسمه الأول في انجلترا لم يتطلب منه الكثير من الجهد للتكيف مع الوضع لأن "المبادي الأساسية واحدة. والطريقة التي تريد اللعب بها واحدة".

وبدأ سيتي بالفعل الاستعداد للموسم المقبل ودفع مبالغ كبيرة مقابل التعاقد مع المهاجم البرتغالي برناردو سيلفا من موناكو الفرنسي وحارس المرمى البرازيلي ايدرسون مورايس من بنفيكا البرتغالي بهدف تعزيز تشكيلته.