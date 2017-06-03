البرتغالي هنريكي مديراً رياضياً لباريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعيين البرتغالي أنتيرو هنريكي مديرا رياضيا.



وأوضح النادي في بيان أن هنريكي مكلف بوضع آليات جديدة في الاستراتيجية الرياضية لزيادة القدرة التنافسية للفريق الأول ولتعزيز القدرة على صقل وتطوير نجوم المستقبل.



وكان هنريكي، الذي يخلف أوليفييه ليتانغ بعدما ترك الفرنسي منصبه في أبريل الماضي، نائبا لرئيس بورتو البرتغالي حتى العام الماضي.



وأنهى سان جيرمان الدوري في المركز الثاني خلف البطل موناكو لتنتهي فترة هيمنته على اللقب في أربع سنوات متتالية كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 بعد خسارته 6-5 من برشلونة في مجموع المباراتين رغم فوزه 4-صفر ذهابا في باريس.



ورغم ذلك توج سان جيرمان بلقبي كأس رابطة الأندية وكأس فرنسا هذا الموسم.