تشيلي تستعد لكأس القارات بثلاثية في شباك بوركينا فاسو

سجل أرتورو فيدال نجم بايرن ميونخ الألماني هدفين ليقود منتخب تشيلي إلى الفوز 3 -صفر على منتخب بوركينا فاسو وديا صباح السبت بتوقيت غرينيتش في إطار استعدادات منتخب تشيلي لبطولة كأس القارات المقرر إقامتها في روسيا من 17 يونيو الحالي حتى الثاني من يوليو المقبل.



وأحرز فيدال هدفيه في الدقيقتين الثامنة و75 وأضاف أنجيلو زاغال الهدف الثالث في الدقيقة 85 من المباراة التي شهدت مشاركته الأولى مع منتخب تشيلي.



وأمام نحو 20 ألف مشجع احتشدوا في مدرجات الاستاد الوطني في العاصمة سانتياغو ، أكد منتخب تشيلي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي استعداداه لكأس القارات.



ولم يجد منتخب تشيلي صعوبة كبيرة في التغلب على منافسه الأفريقي الذي خاض هذه المباراة بتشكيلة تعتمد كثيرا على العناصر الاحتياطية.

وبدأ منتخب تشيلي المباراة بتشكيلة تضم مزيجا بين الاحتياطيين وبعض الأساسيين مثل فيدال وتشارلز أرانغيز ومارسيلو دياز.



ويسافر منتخب تشيلي ، الفائز بلقب آخر نسختين لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في 2015 و2016 ، إلى روسيا بعد أيام للمشاركة في كأس القارات التي يستهل الفريق مشاركته فيها بلقاء منتخب الكاميرون في 18 يونيو الحالي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي ألمانيا وأستراليا.



وقبل بدء مسيرته في البطولة سيخوض منتخب تشيلي مباراتين وديتين في موسكو أمام منتخبي روسيا ورومانيا في التاسع و13 من الشهر الحالي على الترتيب.