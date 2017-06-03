شيفرين يطلب من بريطانيا الترشح لاستضافة كأس العالم 2030

دعا الكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بريطانيا للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2030، لتكون المرة الثانية التي تحتضن فيها الأراضي البريطانية كأس العالم منذ 1966.



وقال شيفرين في وقت سابق أن دور قارة أوروبا في استضافة كأس العالم من المقرر أن يأتي في غضون 13 عاما، بعد إقامة مونديال 2022 في قطر ومونديال 2026 في أمريكا الشمالية.



وأوضح شيفرين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم السبت ، أنه يدعم تقدم بريطانيا بطلب استضافة كأس العالم، خاصة وأن إنجلترا لم تحتضن المونديال منذ نسخة 1966.



وأشار شيفرين: بالنسبة لي بريطانيا قادرة بكل تأكيد على الاستضافة من الناحية التنظيمية وفيما يتعلق بالبنية التحتية، ولكن بالتأكيد القرار لا يخص اتحاد الكرة الإنجليزي وحده، ولكن أيضا الحكومة وكل الجهات المنوطة.

وأكد: كل شيء حول الكرة الإنجليزية أو البريطانية معروف للجميع، لذا فهم يستحقون استضافة كأس العالم في المستقبل القريب.



وأضاف: لا أعرف كم هو قدر الدعم الذي يحتاجونه، لكنهم قادرون على استضافة كأس العالم، وأنا واثق من ذلك، إنه قرار اتحاد الكرة وإذا اتخذوا هذا القرار فإننا سنساندهم بقوة.



وأوضح: سيكون لهم كل الدعم السياسي، اتمنى فقط عدم ترشح دولتين أوروبيتين لاستضافة المونديال، لان هذا لن يكون جيدا.