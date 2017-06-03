سلاح زيدان.. ألماني تخصصه الكؤوس

النهائي الثاني على التوالي، ومن يعرف ربما التتويج الثاني على التوالي أيضا، للكتيبة المدريدية بقيادة زين الدين زيدان، كما أنه يمثل نهائيا جديدا للكثير من اللاعبين، وعلى رأس القائمة الألماني توني كروس، الملقب بسيد النهائيات، بـ 18 نهائيا في مختلف المسابقات، من بينها 13 في آخر 4 سنوات ونصف فقط.

صاحب الـ27 عاما، جمع كل الألقاب والنهائيات في مسيرته، سواء مع بايرن ميونخ بين موسمي2007و2014، وكذلك الحال مع ريال مدريد منذ العام 2014 وحتى نهائي السبت، كما حضر أهم نهائي صحبة منتخب بلاده، وتوج معه بلقب كأس العالم في النسخة المونديالية الأخيرة بالبرازيل.

أما أول نهائي لكروس فيعود للعام 2009 وتحديدا في الثلاثين من مايو، وكان بقميص باير ليفركوزن حينها كان معارا من بايرن ميونخ، لكنه خسر نهائي كأس ألمانيا أمام الفريق البافاري، ليعود إلى ناديه ويشارك في خمس اقصائيات معه، فيما غيبته الإصابة عن اثنتين.

عام 2014 ربما الأجمل في حياة كروس، فقد خاض فيه 4 نهائيات، نهائي كأس العالم، ونهائي كأس ألمانيا مع البايرن، والسوبر الأوروبي، ومونديال الأندية مع الريال.

على عكس العام 2015 االذي خلا من البطولات، لكنه عوضها في السنة التالية، بخوضه نهائيين، هما دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في اليابان، وكلاهما انتهيا لصالح الريال.

في كارديف سيخوض كروس أول نهائي له في العام 2017، وهو الذي لم يخسر أي نهائي خاضه منذ السوبر الألماني ضد دورتموند عام 2013 فهل تكون اطلالته النهائية رقم 19 خيرا على الريال؟، أما انها ستكون بيضاء مثل عامي2011 و2015 في مسيرته؟.