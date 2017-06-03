كومباني: حلم كأس العالم أعادني إلى منتخب بلجيكا

أكد فينسن كومباني أن إمكانية تأهل منتخب بلاده بلجيكا لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا كان حافزا ايجابيا بالنسبة له وساعده على الصمود في أصعب الأوقات، بعدما غاب عن تمثيل بلاده لمدة عامين بسبب الإصابات المتوالية.



ومن المقرر ان يشارك مدافع مانشستر سيتي مع منتخب بلاده في مواجهة جمهورية التشيك في مباراة ودية في بروكسل يوم الاثنين المقبل ثم يلعب في مواجهة استونيا في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة التالي ضمن المجموعة الثامنة.



وقال كومباني للصحفيين: في أصعب الأوقات كان حلم التأهل لكأس العالم أكبر دافع لي للاستمرار.. حلم التأهل دفعني للنظر للأمام والحفاظ على مستواى وجاهزيتي.



وأضاف المدافع الدولي: من شبه المؤكد أن يكون العام المقبل هو أخر عام لي مع المنتخب الوطني ولذا فأنا أتمنى أن أخوض تجربة كبيرة في نهائيات كأس العالم 2018.



ولم يتمكن كومباني من اللعب للمنتخب البلجيكي منذ أكتوبر 2015 بسبب سلسلة من الإصابات، علماً بأنه شارك للمرة الأولى دولياً وعمره 17 عاماً.



وتتصدر بلجيكا الترتيب في المجموعة الأوروبية الثامنة في تصفيات كأس العالم متفوقة بنقطتين على اليونان أقرب الملاحقين ويتوقع ان تتأهل مباشرة للنهائيات بعد صعودها لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا.