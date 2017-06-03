مكاليلي: كانتي لم يصل إلى مستواي.. ويحتاج الخبرة

دفع الأداء المتألق للفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم للمقارنة مع كلود مكاليلي لاعب الفريق السابق لكن الأخير أكد أن مواطنه لم يخض ما يكفي من التجارب والمواجهات الصعبة في مسيرته حتى الآن.



وكان كانتي البالغ عمره 26 عاما عنصرا فعالا في تشكيلة أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الذي قاده للقب الدوري هذا الموسم وهو الثاني على التوالي للدولي الفرنسي بعد تتويجه بالبطولة مع ليستر سيتي في إحدى المفاجآت الكبرى على صعيد الكرة الأوروبية العام الماضي، وتوج أفضل لاعب في إنجلترا الشهر الماضي.



لكن مكاليلي (44 عاما) ،المقاتل مثل كانتي والذي توج بلقب الدوري مرتين مع تشيلسي قبل اعتزاله عام 2010، يبدو حريصا على القول إنه لا يوجد خليفة له حتى الآن.



وقال مكاليلي لرويترز في مقابلة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا خلال جولة دعائية: كانتي مميز للغاية وهو أحد أفضل لاعبي الوسط. المشكلة أن مسيرتي استمرت 25 عاما في الأندية الكبرى والمقارنات تنعقد بطريقة سيئة.



ومع غياب تشيلسي عن بطولتي أوروبا الموسم الحالي بعد فشله في التأهل، قال مكاليلي إن كانتي استفاد من الجدول غير المزدحم بالمباريات وقدم عروضا جيدة لكن الموسم المقبل سيكون مختلفا.



وأضاف: هذا الموسم لم يشارك في دوري الأبطال. كل أربعة أيام هناك مباريات. ومع المنتخب هناك مباريات. ستكون هناك مباريات كثيرة. يحتاج لاكتساب الخبرة، وعندما يشارك في هذه المستوى من المباريات لن يركض 90 دقيقة في كل المباريات. سيحتاج لتنظيم ايقاعه وطريقة لعبه. هذا سيكون عنصرا مهما له. أتمنى أن يناسبه ذلك وأن يكون أفضل مني خلال مسيرته.