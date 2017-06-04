البرتغال تكتسح قبرص دون كريستيانو رونالدو

فاز المنتخب البرتغالي على ضيفه منتخب قبرص 4 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت في إطار استعداداتهما للمنافسات المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي جواو موتينيو (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و42 فيما تكفل لويس ميغيل ألفونسو وأندريه سيلفا بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 63 و70.

وخاض المنتخب البرتغالي المباراة بدون نجمه كريستيانو رونالدو الذي يخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة منتخب لاتفيا يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، في حين يستعد المنتخب القبرصي لمواجهة منتخب جبل طارق في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة بذات التصفيات.

كما يستعد المنتخب البرتغالي لخوض غمار منافسات بطولة كأس القارات التي ستقام في روسيا خلال الشهر الجاري حيث يلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات المكسيك وروسيا ونيوزيلاند.