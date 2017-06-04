الرئيس الكوستاريكي يبارك لنافاس تحقيق دوري الأبطال

هنأ الرئيس الكوستاريكي لويس جييرمو سوليس مواطنه كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد بعد الفوز مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز على يوفنتوس الإيطالي 4-1 مساء السبت في المباراة النهائية للبطولة في كارديف.



وقال سوليس ، في رسالة على صفحته بموقع "فيسبوك": تهانينا وتحيتنا إلى كيلور نفاس... صنع نافاس التاريخ اليوم وأصبح أول حارس مرمى (كوستاريكي) يتوج بدوري الأبطال



وأضاف : ننتظره في كوستاريكا حيث سيرتدي قميص المنتخب الكوستاريكي في مباراتيه أمام المنتخبين البنمي والترينيدادي في تصفيات كأس العالم. شكرا لكيلور على ولائه واحترافيته.



وينتظر أن يصل نافاس إلى كوستاريكا يوم الاثنين للانضمام إلى معسكر المنتخب الكوستاريكي الذي يلتقي نظيره البنمي يوم الخميس المقبل ثم يلتقي منتخب ترينيداد وتوباغو الأسبوع المقبل ضمن تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لكأس العالم 2018 .