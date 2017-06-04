بوفون الحزين: ريال مدريد استحق اللقب

أبدى حارس المرمى الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون أسفه وندمه الشديدين على الأداء المتواضع لفريقه يوفنتوس في الشوط الثاني من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على استاد "ميلينيوم" في كارديف.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 مع ريال مدريد قبل أن يمطر الريال شباك السيدة العجوز بثلاثية في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه 4 - 1 .



وقال بوفون : نشعر بخيبة أمل شديدة. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وسنحت لنا فرص كافية لحسم اللقاء.



وخسر بوفون مع يوفنتوس النهائي للمرة الثالثة في مسيرته الكروية حيث سبق له المشاركة أيضا في النهائي عامي 2003 و2015 لكنه خسر كليهما ثم أهدر مساء أمس فرصة ذهبية للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الاولى في مسيرته الكروية التي تقترب من خط النهاية.



وقال بوفون (39 عاماً) : لا يمكنني تفسير السبب وراء هذا المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني... ريال مدريد استحق الفوز في الشوط الثاني. أظهر الريال مستواه وإمكانياته العالية والنزعة التي تتطلبها مثل هذه المباريات.



وكان يوفنتوس خسر أيضا آخر أربع مباريات نهائية خاضها في دوري الأبطال قبل مباراة السبت.