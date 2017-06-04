ريال مدريد يهزم يوفنتوس ويحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا

أنهى ريال مدريد انتظاراً طويلاً امتد 27 عاماُ عندما حافظ على بطولة دوري أبطال أوروبا منذ فعلها ميلان الإيطالي مطلع التسعينات الميلادية، عندما تغلب على يوفنتوس الإيطالي 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الألفية في العاصمة الويلزية كارديف يوم السبت.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين، ليكون أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 3 نهائيات، بالإضافة إلى البرازيلي كاسيميرو والإسباني ماركو أسينسو أهداف ريال مدريد، بينما أحرز ماريو ماندزوكيتش هدف يوفنتوس الوحيد.



توج الريال بلقبه الثاني عشر في البطولة معززا رقمه القياسي في صدارة السجل الذهبي للبطولة.

وتلقى يوفنتوس ، الفائز باللقب مرتين سابقتين ، صفعة جديدة وخسر النهائي للمرة السابعة في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث كان الريال هو البادئ بالتسجيل عن طريق رونالدو في الدقيقة 20 وتعادل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني ، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61 ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 64 قبل أن يختتم البديل ماركو أسينسيو التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 90 .



انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث كان الريال هو البادئ بالتسجيل عن طريق رونالدو في الدقيقة 20 وتعادل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 27 .



وفي الشوط الثاني ، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61 ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 64 قبل أن يختتم البديل ماركو أسينسيو التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 90 .



وبهذا ، توج رونالدو هدافا للبطولة للموسم الخامس على التوالي رافعا رصيده إلى 12 هدفا في صدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم بفارق هدف واحد أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.



واهتزت شباك يوفنتوس اليوم بأربعة أهداف فيما اهتزت شباك الفريق بثلاثة أهداف فقط على مدار 12 مباراة خاضها في باقي أدوار البطولة قبل المباراة النهائية.



ولعب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بطريقة 4 – 3 – 3 واتخذ القرار المتوقع حيث أبقى النجم الويلزي غاريث بيل ، العائد من الإصابة ، على مقعد البدلاء ودفع بالمتألق إيسكو ضمن التشكيل الأساسي في خط الهجوم إلى جانب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.



وضم خط وسط الريال ، توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش بينما تولى مهمة الدفاع الرباعي دانيال كارفاخال وسيرخيو راموس ورافاييل فاران ومارسيلو دا سيلفا أمام حارس المرمى كيلور نافاس.



أما ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس فقد طبق طريقة 3 – 4 – 1 – 2 حيث أشرك غونزالو هيغواين وماريو ماندزوكيتش في المقدمة أمام باولو ديبالا ودفع بالرباعي داني ألفيش وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وأليكس ساندرو في خط الوسط بينما أسند مهمة الدفاع للثلاثي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني أمام الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.



وسبق صافرة بدء المباراة فقرة غنائية لفرقة "ذا بلاك آيد بيز" الأمريكية ، على أرض الملعب استمرت أقل من عشر دقائق وتضمنتها عروض بالألعاب النارية.



بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع واتسمت الدقائق الأولى بالحذر الدفاعي الشديد خاصة من جانب يوفنتوس.



وكانت أول تسديدات على المرمى من نصيب يوفنتوس حيث أرسل ماندزوكيتش كرة عالية في الدقيقة الثالثة قابلها هيغواين بتسديدة برأسه لكن الحارس أمسك بها ، ثم سدد النجم الأرجنتيني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها بثوان لكن الحارس نافاس تصدى لها على مرتين كما تصدى لكرة قوية من بيانيتش بعدها بدقيقتين.



وبمرور الدقائق العشر الأولى ، دخل ريال مدريد في أجواء المباراة وبدأ الضغط الهجومي لكنه وجد صعوبة في التوغل إلى منطقة الجزاء ، واشهر الحكم الألماني فيليز بريش أول بطاقة صفراء في الدقيقة 12 وكانت من نصيب ديبالا ، بسبب الخشونة.



وبعد معاناة من الحصار الدفاعي الصارم الذي فرض عليه ، افتتح النجم رونالدو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 20 إثر هجمة رائعة تبادل فيها الكرة بمهارة مع كارفاخال ثم سدد كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك وسط ذهول من لاعبي يوفنتوس وحارسه بوفون.



حاول يوفنتوس الحفاظ على توازنه وكثف ضغطه الهجومي أملا في الرد السريع وتوالت محاولاته لكن الريال وجه تركيزه إلى الجانب الدفاعي.



وفي الدقيقة 27 ، أدرك يوفنتوس التعادل بهدف ساحر من ماندزوكيتش حيث هيأ له هيغواين الكرة داخل منطقة الجزاء ، وسدد ماندزوكيتش كرة خلفية مزدوجة لم ينجح نافاس في التصدي لها لتسكن الشباك معلنة تعادل بطل إيطاليا 1 - 1 وعودة المنافسة لنقطة البداية.



بعدها تبادل الفريقان المحاولات الهجومية بحثا عن التقدم ، مع تفوق نسبي ليوفنتوس حيث كثف الريال تركيزه بشكل كبير على الجانب الدفاعي.



وخيم التوتر والخشونة على الأداء شيئا ما وقد حصل كل من راموس وكارفاخال ، مدافعي الريال ، على إنذار في الدقيقتين 31 و42 على الترتيب بسبب الخشونة.



وفرض ريال مدريد سيطرته على الكرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أملا في استغلال أي هفوة دفاعية يستعيد من خلالها تقدمه ، لكن محاولاته لم تسفر عن جديد لينتهي الشوط بالتعادل 1 - 1 .



واتسمت الدقائق الأولى من الشوط الأول ببعض الخشونة في الأداء حيث توقف اللعب مرتين إثر التحام قوي لبونوتشي وعرقلة لألفيش ثم حصل كروس على إنذار في الدقيقة 53 لعرقلة خضيرة.



وكاد مودريتش أن يصدم يوفنتوس في الدقيقة 55 ، حيث سدد كرة خادعة قوية بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء لكن بوفون كان متيقظا وتصدى لها.



وانتزع ريال مدريد الأفضلية الهجومية وأدى إيسكو ومارسيلو دورا أكثر فاعلية حيث خضع يوفنتوس لحصار استمر دقائق.



وفي الدقيقة 61 ، تلقى يوفنتوس وحارسه ضربة موجعة حيث تعاون الدفاع مع الحارس في إحباط هجمة خطيرة لكن الكرة عادت إلى كاسيميرو غير المراقب ليسدد كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء بمسافة بعيدة ، ارتطمت بساق خضيرة ووجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم الريال 2 - 1 .



وبعد ثلاث دقائق فقط ، استغل ريال مدريد هفوة دفاعية من جانب لاعبي يوفنتوس ومرر مودريتش عرضية انقض عليها رونالدو ليسكنها الشباك معلنا تقدم ريال مدريد 3 - 1 .



وأجرى أليغري التغيير الأول في المباراة في الدقيقة 66 حيث أشرك خوان كوادرادو بدلا من أندريا بارزالي.



وتسلل الإحباط والتوتر لبعض عناصر يوفنتوس وحصل كل من بيانيتش وأليكس ساندرو وكوادرادو على إنذار في غضون ست دقائق.



وأجرى أليغري تغييره الثاني في صفوف يوفنتوس في الدقيقة 72 حيث أشرك كلاوديو ماركيزيو بدلا من بيانيتش.



وكاد رونالدو أن يسجل في الدقيقة 73 ، حيث راوغ بنزيمة الدفاع ببراعة ثم مرر الكرة إلى مارسيلو الذي أرسل عرضية لرونالدو لكن الأخير سددها فوق العارضة.



وفي الدقيقة 77 ، دفع زيدان بالنجم الويلزي غاريث بيل بدلا من بنزيمة ، كما أجرى أليغري تبديله الثالث بإشراك ماريو ليمينا مكان ديبالا.



وكاد بيل أن يسجل الهدف الرابع للريال في الدقيقة 80 ، حيث انطلق رونالدو داحل منطقة الجزاء ومرر عرضية أمام المرمى لكن بونوتشي أطاح بها قبل أن تصل إلى قدم بيل.



وهدد يوفنتوس مرمى الريال في الدقيقة 82 ، حيث سدد ألفيش كرة من ضربة حرة قابلها ساندرو بتسديدة برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

ودفع زيدان باللاعب ماركو أسينسيو بدلا من إيسكو ، وتضاعفت معاناة يوفنتوس وتقلصت أماله بشكل أكبر عندما طرد البديل كوادرادو في الدقيقة 83 بداعي دفع راموس.



وضاعف ريال مدريد ألام يوفنتوس بإضافة الهدف الرابع في شباكه في الدقيقة 90 حيث مرر مارسيلو عرضية إلى البديل أسينسيو الذي لم يتردد في إسكان الكرة داخل الشباك معلنا فوز ريال مدريد 4 – 1.