غرناطة يتعاقد مع المدرب الإسباني أولترا

أعلن نادي غرناطة الإسباني يوم الأحد عن تعيين خوسيه لويس أولترا في منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد.



ونجح اولترا في الصعود بناديي ديبورتيفو لاكورونا وتينيريفي من دوري الدرجة الثانية للدرجة الأولى في عامي 2009 و2012 على الترتيب، لكن مسيرته مع ريكارياتيفو وهويلفا وقرطبة لم يكتب لها النجاح في السنوات الأخيرة.



وهبط غرناطة للدرجة الثانية بعد إنهاء موسم دوري الدرجة الأولى في المركز الأخير.