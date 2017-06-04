غريزمان: انتقالي إلى مانشستر يونايتد سيكون "خطوة قذرة"

أكد المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان أنه سيبقى في صفوف فريقه أتليتكو مدريد الإسباني في الموسم المقبل، مشيراً بأن انتقاله سيكون"خطوة قذرة" بعد أن وقعت على النادي عقوبة الحرمان من إبرام صفقات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين.



وربطت تقارير صحفية كثيرة بين غريزمان (26 عاماً) وخطوة انتقال محتملة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" يوم الخميس الماضي العقوبة الموقعة على نادي أتليتكو مدريد بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترتي انتقال، بسبب المخالفات التي شابت تعاقداته مع لاعبين قصر.



ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النادي الإسباني، الذي نفذ نصف مدة العقوبة حتى الآن، ولهذا لن يتمكن أتليتكو من شراء لاعبين جدد خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس للعام الجاري.



ويجوز لأتليتكو مدريد رغم العقوبة استعادة لاعبيه المعارين لأندية أخرى، كما يمكنه بيع لاعبين وتصعيد أخرين من قطاع الناشئين.



وأوضح غريزمان: إنه وقت عصيب للنادي. مؤكدا أنه قرر البقاء في أتليتكو مدريد بعد إجراءه لحديث مطول مع مستشاره الرياضي إيريك اولهاتس، وأشار بأنها ستكون خطوة قذرة لو قررت الرحيل الآن.



وأيدت "كاس" العقوبة الصادرة من لجنة التحكم والانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد أتليتكو مدريد في 14 يناير 2016.



ومن بين 183 حالة تم إخضاعها للتحقيق، خرق أتليتكو مدريد في 65 حالة منها المادة 19 من لائحة الفيفا وتحديدا في بنديها الأول والثالث وهو ما يتعلق بأحكام التعاقد مع اللاعبين القصر، مما دفع "كاس" إلى تأييد العقوبة.



وكان يتعين على أتليتكو مدريد أن يثبت في استئنافه ضد العقوبة أن انتقال بعض العائلات إلى العاصمة الإسبانية مدريد لا علاقة له بالتعاقد مع لاعبين قصر، الأمر الذي أخفق النادي الإسباني في تحقيقه.



وسيضطر أتليتكو مدريد لوقف جميع المفاوضات الجارية الآن لشراء لاعبين جدد، فقد تحدثت الصحافة الأسبانية عن أسماء مرشحة بقوة للانضمام للفريق في الوقت الراهن، مثل الأسبانيين دييغو كوستا وفيتولو والفرنسي إلكساندر لاكازيت.



ويتبقى لأتليتكو مدريد خيار واحد، كان قد لجأ إليه برشلونة في ظروف مشابهة، يتمثل في التعاقد مع لاعبين يقبلون بعدم اللعب حتى انتهاء عقوبة الإيقاف في يناير المقبل.