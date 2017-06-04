كريستيانو رونالدو: موسمي كان استثنائياً

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني مسيرته في الموسم الحالي بالاستثنائية بعدما سجل هدفين خلال الفوز المثير على يوفنتوس الإيطالي 4 -1 مساء يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال رونالدو في تصريحات للقناة الثالثة بالتليفزيون الإسباني: لقد سجلت نهاية استثنائية للموسم، كنت مستعد لذلك لأن الأشياء الكبيرة تتحقق في النهاية.



وأضاف: لقد سجلت اليوم هدفين، وسجلت ثلاثة أهداف في شباك اتلتيكو مدريد، نلت لقب هداف دوري أبطال أوروبا مجددا، وحطمت رقما قياسيا جديدا.



وأكد رونالدو أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أجرى حديثا ايجابيا مع اللاعبين بين شوطي المباراة. وتابع : إنه يعرف أننا فريق جيد للغاية وفي الشوط الثاني اثبتنا ذلك"، مضيفا : أشعر بسعادة غامرة بعد تتويجنا باللقب الثاني على التوالي والـ12 في الإجمالي في دوري أبطال أوروبا.



وأصبح رونالدو أول لاعب يحرز هدفا أو أكثر في نهائي ثلاث بطولات مختلفة من دوري أبطال أوروبا بنظامها الحالي الذي بدأ في موسم 1992-1993.