كيف عاشت كارديف ليلة نهائي دوري الأبطال؟

احتاجت رحلة لاعبي يوفنتوس وريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أشهراً عدة، أما بالنسبة لبعض المشجعين فان من جاء بالقطار من لندن قطع 244 كيلومترا خلال رحلة ساعتين بالقطار.

المدينة الويلزية تضم 300 ألف من السكان وفي يوم السبت استقبلت ما يقارب200 اـف مشجع، ونحو 66 ألفاً منهم منهم امتلكوا التذاكر لدخول الملعب، وفي المقابل وصل سعر الليلة في الفندق إلى ألف وخمسمئة جنيه إسترليني وأعلن بعض السكان تأجير غرف في منازلهم يوم واحد لقاء 700 جنيه.

إجراءات امنية سادتها الود والترحيب بضيوف كارديف والتقاط صور مع رجال الأمن قبل ساعات من صفارة البداية قبل تعرض حافلة حامل اللقب حادث في الطريق.