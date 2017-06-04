مارادونا وزلاتان ورونالدو.. لاعبون لم يحققوا "الأبطال"

مع احتفال المدريديين بالحصول على دوري الأبطال، تسترجع الذاكرة عدداً من نجوم كرة القدم البارزين الذين لم يسعفهم الحظ بالحصول على الكأس ذات الأذنين، وأبرزهم الأسطورة الأرجنتيني مارادونا وروبيرتو باجيو والبرازيلي روماريو ومواطنه الظاهرة رونالدو.

ولم يصل باجيو إلى النهائي ابداً في محطاته مع ميلان وإنتر ويوفنتوس، بينما خسر الهولندي دينيس بيركامب نهائي 2006 مع أرسنال أمام برشلونة، واكتفى مارادونا بالحصول على كأس الاتحاد الأوروبي مع نابولي.

وحصل مانشستر يونايتد على اللقب عام 1999 بعد رحيل نجمه الشهير إيريك كانتونا، أما باتيستوتا فلم يحصل على اللقب، وكذلك الألماني لوثر ماثيوس.

ولعب البرازيلي روماريو نهائي 1994 مع برشلونة لكنه خسر برباعية أمام ميلان، ورونالدو لم يصل المباراة النهائية، أما فرانشيسكو توتي أيقونة روما فكان الوصول إلى ربع النهائي أبرز إنجازاته.