إيرلندا تستعد لتصفيات كأس العالم بالفوز على أوروغواي

حقق منتخب إيرلندا فوزا معنويا 3 - 1 على ضيفه منتخب أوروغواي في المباراة الودية التي جرت بينهما بالعاصمة الإيرلندية دبلن في إطار استعداداتهما لمواصلة مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل.



وبادر جوناثان والترز بالتسجيل لمصلحة منتخب إيرلندا في الدقيقة 28، غير أن خوزيه خيمينيز أدرك التعادل سريعا لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الإول بالتعادل بهدف لكل من المنتخبين.



وفي الشوط الثاني، أعاد كيرس كيرستي التقدم مجددا للمنتخب الإيرلندي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله جيمس ماكلين الهدف الثالث لمنتخب إيرلندا في الدقيقة 77.



ويستعد منتخب إيرلندا لمواجهة ضيفه منتخب النمسا يوم الأحد القادم ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة لتصفيات المونديال، التي تضم أيضا منتخبات صربيا وويلز وجورجيا ومولدوفا.



ويحتل منتخب إيرلندا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق الإهداف خلف المنتخب الصربي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.



في المقابل، يستعد منتخب أوروغواي لملاقاة ضيفه منتخب الإرجنتين في 31 أغسطس القادم بالجولة الخامسة عشر لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.



ويقبع منتخب أوروغواي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة المؤهل للمونديال، قبل أربع جولات على نهاية التصفيات.