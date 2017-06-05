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جيرونا يصعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني

المصدر: برشلونة -رويترز
لاعبو جيرونا يحتفلون بعد الصعود
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صعد جيرونا للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع سرقسطة يوم الأحد.

وضمن جيرونا إنهاء الموسم في المركز الثاني في الدرجة الثانية خلف ليفانتي لينضم إلى برشلونة وإسبانيول في دوري الأضواء ممثلين عن كاتالونيا.

وكان جيرونا الذي تأسس في 1930 قريبا من التأهل للدرجة الأولى في عدة مناسبات لكنه خسر في ملحق الصعود في 2013 و2015 و2016.

وكان التعادل السلبي كافيا للفريقين بعدما تأكد بقاء سرقسطة في الدرجة الثانية حيث كان يسعى للنجاة من الهبوط.

كلمات دالّة

#جيرونا, #برشلونة, #كاتالونيا, #دوري الدرجة الأولى الإسباني

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