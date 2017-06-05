ديبالا: الخسارة مؤلمة.. وسننهض من جديد

المصدر: تورينو - د ب أ

أدلى المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا يوم الاثنين بتصريحات متفائلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب هزيمة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، معربا عن ثقته بالتعلم من "الإحباط الكبير" الذي خلفه السقوط في كارديف.

وقال ديبالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ينته الأمر كما كنا نريد ولكننا قدمنا كل شيء وسنتعلم من هذه الهزيمة المؤلمة، سننهض من هنا".

ولم يظهر ديبالا، أحد النجوم الحاليين في الكرة العالمية، بأفضل مستوياته ليلة السبت الماضي.

وسقط يوفنتوس 1 - 4 أمام ريال مدريد ولم يتمكن من التتويج بأول لقب له في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996.

وسافر ديبالا إلى أستراليا للانضمام لمعسكر المنتخب الأرجنتيني في بداية عهده مع مدربه الجديد خورخي سامباولي.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل مع البرازيل في مباراة ودية، ثم يواجه سنغافورة في ودية أخرى في 13 يونيو الجاري.