غوارديولا يشيد بعمل زيدان.. ويحذر: برشلونة سيعود

هنأ المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، نادي ريال مدريد بحصوله على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ولكنه حذره في الوقت نفسه من غريمه التاريخي برشلونة، الذي دائماً لا يتأخر في العودة للمنافسة من جديد، على حد قوله.

وقال غوارديولا في تصريحات صحافية يوم الاثنين عقب مشاركته في بطولة للغولف نظمتها مؤسسة يوهان كرويف: "بالطبع، يجب أن أهنئ ريال مدريد على فوزه بدوري الأبطال ولكن عليهم ألا يفرطوا في الثقة، لأن برشلونة دائما ما يعود".

وأشار غوارديولا في تصريحاته إلى قدرة برشلونة الكبيرة على المنافسة على الألقاب خلال العقد الأخير، وأضاف قائلا: "عندما يفوز أحد الفرق بكأس الملك ويكافح حتى النهاية من أجل الفوز بالدوري.. البرسا هو الفريق الأقدر على المنافسة خلال الـ 15 عاما الأخيرة، لا يوجد فريق يملك قدرة على المنافسة أكبر من برشلونة".

ويرى المدير الفني لمانشستر سيتي أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أقصر المنافسات، بينما بطولة الدوري تمتد لوقت أطول.

وتابع غوارديولا قائلا: "دوري الأبطال هو الأقصر، إذا قدمت ثماني مباريات جيدة يمكنك أن تفوز ولكن المنافسة في الدوري يومية".

واستطرد قائلا: "لا يوجد فريق أفضل منه (برشلونة) وسيعود لإثبات هذا".

وهنأ المدرب الكتالوني نظيره الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعدما حصد الكأس الـ 12 لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه تجنب عقد مقارنة شخصية معه.

وأكمل غوارديولا مازحا: "نشبه بعضنا البعض فيما يتعلق بشعر الرأس، لقد قام بعمل استثنائي، أنا سعيد للغاية من أجله، لقد كان لاعبا على مستوى مختلف، وكان أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق ونتائجه كمدرب تتحدث عن نفسها".

وأشاد غوارديولا في النهاية بتعاقد برشلونة مع المدرب ارنستو فالفيردي، واختتم قائلا: "من حسن حظي أنه صديقي، أنا متأكد من أنه سيؤدي بشكل جيد للغاية، إنه مدرب رائع".