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فيورنتينا يضم البرازيلي فيكتور هوغو

المصدر: روما - د ب أ
هوغو انتقل من بالميراس البرازيلي لقاء 8 ملايين يورو
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع المدافع البرازيلي فيكتور هوغو من صفوف بالميراس مقابل نحو ثمانية ملايين يورو.

وذكر فيورنتينا عبر موقعه الرسمي أن فيكتور هوغو تعاقد مع الفريق لمدة أربعة مواسم بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيبدأ التدريب مع الفريق يوم الثلاثاء.

وسيحل هوغو (26 عاماً) محل غونزالو رودريغيز الذي فشلت مساعي تجديد عقده مع الفريق.

وشارك هوغو في 67 مباراة مع بالميراس وسجل ثمانية أهداف، وفاز بلقب كأس البرازيل ولقب الدوري خلال عامين قضاهما مع الفريق.

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#فيكتور هوغو, #فيورنتينا, #بالميراس

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