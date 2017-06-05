مونديال الشباب: إيطاليا وإنجلترا يبلغان نصف النهائي

بلغ المنتخب الإيطالي الدور نصف النهائي لكأس العالم للشباب دون 20 عاما، المقامة في كوريا الجنوبية، بفوزه الاثنين على نظيره الزامبي 3-2 بعد التمديد (الوقت الاصلي 2-2).

وسجل ريكاردو اوسوليني (50) وفيديريكو ديماركو (88) ولوكاس فيدوليني (111) أهداف إيطاليا، وباستون داكا (4) وجونيور ساكالا (84) هدفي زامبيا.

وتلتقي إيطاليا الخميس في دور الأربعة مع الفائز من مباراة المكسيك وإنجلترا التي تقام في وقت لاحق الاثنين.

وبلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بفوزه الاثنين على نظيره المكسيكي 1-صفر.

وسجل دومينيك سولانك الهدف الوحيد في الدقيقة 47.

وتلتقي إنجلترا التي خسرت جهود جوش اونوماه بالبطاقة الصفراء الثانية (72)، الخميس في نصف النهائي مع إيطاليا التي تغلبت الاثنين على زامبيا 3-2 بعد التمديد (الوقت الاصلي 2-2).