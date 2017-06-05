هازارد يتعرض إلى كسر في الكاحل ويغيب 3 أشهر

أعلن تشلسي أن نجمه البلجيكي إيدن هازارد خضع يوم الإثنين إلى جراحة لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الإلكتروني: خضع إيدين هازارد إلى جراحة ناجحة بعد إصابته بكسر في الكاحل الايمن اثناء التدريب مع المنتخب الوطني، ومن المتوقع أن يعاود التدريبات خلال ثلاثة أشهر تقريبا.

وسيغيب هازارد عن المباريات الأولى من حملة ناديه للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، والذي من المقرر أن ينطلق في 12 أغسطس.

ونشر هازارد عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له على سرير في المستشفى، مرفقا إياها بعبارة "كل شيء سار على ما يرام في جراحة كاحلي، والآن أبدأ طريق التعافي! سأكون أقوى. شكرا لدعمكم".

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تعرض قائد المنتخب لكسر في كاحله الأيمن أثناء تمرين مع منتخب بلاده، موضحا أن الاصابة نتجت عن حادث فردي في التمرين يوم الأحد، من دون احتكاك أي لاعب آخر معه.