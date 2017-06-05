هولندا تكتسح ساحل العاج بخماسية ثقيلة

حقق منتخب هولندا لكرة القدم فوزا ساحقا 5 - صفر على ضيفه منتخب ساحل العاج في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأحد في مدينة روتردام ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.



وجاءت المباراة من طرف واحد، حيث فرض المنتخب الهولندي هيمنته على مدار شوطي المباراة في ظل استسلام غير مبرر من المنتخب الإيفواري، وكان بإمكان الهولنديين إضافة المزيد من الأهداف لولا سوء الحظ الذي صادفهم في أكثر من فرصة، ولجوءهم إلى الاستعراض في بعض الأحيان.



وافتتح جويل فيلتمان التسجيل لمنتخب هولندا في الدقيقة 13، قبل أن يضيف النجم المخضرم اريين روبن الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.



وواصل فيلتمان تألقه بعدما هز الشباك مجددا، ليسجل الهدف الثالث للمنتخب الهولندي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بثلاثية نظيفة.



وحافظ منتخب هولندا على سيطرته المطلقة على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف دافي كلاسين الهدف الرابع في الدقيقة 69، فيما تكفل فينسنت يانسن بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75.



ويعد هذا هو الانتصار الودي الثاني للمنتخب الهولندي خلال 96 ساعة تقريبا، بعدما تغلب 2 - 1 على مضيفه المغربي يوم الأربعاء الماضي.



ويستعد منتخب هولندا لملاقاة ضيفه منتخب لوكسمبورغ في التاسع من الشهر الجاري، ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا، التي تضم أيضا منتخبات فرنسا والسويد وبلغاريا وبيلاروس.



ويعاني المنتخب الهولندي من النتائج المتعثرة في مسيرته بالتصفيات، حيث يقبع في المركز الرابع بترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ست نقاط كاملة خلف المنتخب الفرنسي (المتصدر).



في المقابل، يستعد منتخب ساحل العاج لمواجهة ضيفه منتخب غينيا في الشهر الجاري في مستهل مبارياته بالمجموعة الثامنة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2019، التي تضم أيضا منتخبي أفريقيا الوسطى ورواندا.



كما تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المنتخب الإيفواري لملاقاة منتخب الغابون في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، بالجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثالثة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، التي تضم أيضا منتخبي المغرب ومالي.



ويتصدر منتخب ساحل العاج المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الغابون والمغرب اللذين يتقاسمان المركز الثاني.



ويسعى منتخب ساحل العاج لمحو الصورة الباهتة، التي بدا عليها خلال مشاركته الكارثية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي، أقيمت بالجابون مطلع العام الجاري، و شهدت خروجه من الدور الأول (مرحلة المجموعات)، دون أن يحقق أي انتصار.