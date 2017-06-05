624 مليون يورو دفعها ريال مدريد ليحقق دوري أبطال أوروبا

احتاج فلورنتينو بيريز إلى دفع مبلغ يزيد عن نصف مليار يورو ليحصل ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا مساء السبت للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

الويلزي غاريث بيل لوحده كلف 101 مليون يورو، ورونالدو 94 مليون يورو، وخاميس رودريغيز جلبه بيريز من موناكو مقابل 75 مليون يورو، وبنزيمة بـ35 مليوناً، أما بيبي وكوينتراو ودانييلو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكوفاسيتش وإيسكو وموراتا فكلف كل واحد منهم 30 مليون يورو، وأقل منهم بثلاثة ملايين يورو جاء سيرجيو راموس من أشبيلية.

وبـ10 ملايين وأقل جلب الريال كيلور نافاس ووكاسيا ومارسيلو وكارفخال و صولا إلى كاسيميرو وأسينسيو، وبمليون يورو حضر لوكاس فاسكيز، أما ناتشو فصعد من الفئات السنية، ليصل مجموع تكلفة هذه التشكيلة المدريدية 624 مليون يورو.