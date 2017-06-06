أرسنال يضم البوسني كولاسيناتش إلى صفوفه

سيضم الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال، بطل كأس انكلترا لكرة القدم، المدافع الدولي البوسني سعيد كولاسيناتش من شالكة الألماني دون مقابل، في نشاطه الأول بعد تمديد عقده لعامين، بحسب ما أعلن النادي الانكليزي الثلاثاء.

وسينافس كولاسيناتش الذي يتم في وقت لاحق هذا الشهر عامه الرابع والعشرين، لحجز مكانه أساسيا في أرسنال، لاسيما مع الإسباني ناتشو مونريال.

وقال النادي اللندني في بيان مقتضب: "سينضم سعيد كولاسيناتش إلى صفوفنا هذا الصيف بموجب عقد طويل الأمد".

وأضاف انه بعد إتمام كل الخطوات القانونية المطلوبة، يتوقع أن "يبدأ تدريباته مع الفريق مطلع يوليو".

وخاض كولاسيناتش المولود في المانيا لابوين بوسنيين، 94 مباراة مع شالكه في البوندسليغا، و20 مباراة في دوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وشارك كولاسيناتش مع منتخب بلاده في مونديال 2014 في البرازيل، ودخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل أسرع هدف خطأ في مرماه، وذلك في الدقيقة الثالثة من المباراة مع الأرجنتين في الدور الاول.

ويأمل فينغر بضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من موناكو بطل فرنسا، والنيجيري هنري اونييكورو مهاجم كاس اوبن البلجيكي.

وبعد أشهر من الغموض، أعلن فينغر في مايو تمديد عقده مع أرسنال عامين إضافيين، ليواصل المهمة التي يتولاها منذ عام 1996، على رغم انه تعرض لانتقادات واسعة هذا الموسم بسبب أداء الفريق، ومطالبة العديد من المشجعين برحيله عن النادي.

وأنهى الفريق الموسم في المركز الخامس في ترتيب الدوري الانكليزي، ليغيب عن دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 20 عاما.