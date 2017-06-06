الهولندي بوس يتولى تدريب دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا في كرة القدم، الثلاثاء، تعيين الهولندي بيتر بوس مدربا له خلفا لتوماس توخل الذي فسخ العقد معه الشهر الماضي اثر تباينات مع الإدارة.

وقال دورتموند في حسابه على موقع "تويتر"، "بيتر بوش هو المدرب الجديد لبوروسيا دورتموند. عقده سينتهي سنة 2019"، مؤكدا أن تفاصيل إضافية ستكشف خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر الثلاثاء.

وقاد بوس (53 عاما) اياكس امستردام الهولندي الى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الاوروبي "بورويا ليغ" التي خسرها امام مانشستر يونايتد الانكليزي صفر-2 في 24 مايو.

وسيحل بوس الذي لعب فترة وجيزة في المانيا مع هانزا روستوك عام 1998 (14 مباراة)، مكان توخيل الذي أقيل على رغم قيادة الفريق إلى لقب الكأس، وهو الوحيد للنادي في السنوات الخمس الاخيرة، وإلى المركز الثالث في الدوري.

وكان دورتموند اعلن في 30 مايو فسخ التعاقد مع توخل الذي تولى مهامه في العام 2014، اثر تباين امتد أسابيع بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي هانس-يواكيم فاتسكه، منذ المباراة ضد موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة في 11 ابريل، حين تعرضت حافلة النادي لثلاثة تفجيرات أثناء توجهها الى الملعب لخوض مباراة الذهاب في دورتموند.

وأرجئت المباراة في حينه، وأقيمت بعد مرور أقل من 24 ساعة، ما لقي انتقادات من اللاعبين وتوخل الذي أكد انه لم تتم استشارته بالموعد الجديد، وهي رواية نفى فاتسكه صحتها.

وكان السويسري لوسيان فافر المدرب السابق لبوروسيا مونشنغلادباخ مرشحا للعودة الى المانيا عبر بوابة بوروسيا دورتموند بيد ان فريقه الحالي نيس الفرنسي رفض التخلي عن خدماته.