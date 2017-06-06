بيبي: قررت الرحيل.. لن أبقى في ريال مدريد

أعلن المدافع الدولي البرتغالي بيبي، أنه سيترك هذا الصيف ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد 10 مواسم مع الفريق الملكي، من دون أن يحدد وجهته.

وقال في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية "من الواضح أنني لن ابقى. لقد قررت أن أرحل منذ يناير عندما لاحظت ان ما يقترحه علي النادي ليس مثاليا بالنسبة إلي".

وأشار بيبي المولود في البرازيل والفائز بكأس أوروبا 2016 مع منتخب البرتغال، إلى أن ريال مدريد اقترح عليه تمديد عقده الذي ينتهي أواخر يونيو، سنة واحدة.

وأضاف بيبي الذي يكن بعض الضغينة تجاه مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان، "طرق ريال مدريد لم تكن صحيحة".

واعتبر البرتغالي الذي حمل شارة قيادة النادي الملكي أكثر من مرة في غياب زميله سيرخيو راموس، أن "ما حققه (زيدان) لريال مدريد رائع جدا، لكن ثمة أشياء ما زلت لا أفهمها. لا أستطيع تفسيرها".

وأضاف "لا أعرف لماذا اختفيت من الفريق (التشكيلة الأساسية)".

وأشارت الصحف الإسبانية إلى اهتمام باريس سان جرمان الفرنسي وانتر ميلان الإيطالي به، إلا ان المدافع المخضرم اقر بأنه تلقى عروضا من اندية في عدة دول.

وقال: "ثمة عروض أخرى. ليس فقط من باريس سان جرمان وانتر ميلان، وانما من انكلترا ايضا. لم اوقع شيئا مع أي ناد. كان في امكاني القيام بذلك في وقت سابق، لكني آثرت التريث رغبة مني في عدم زعزعة استقرار الفريق".

وتراجعت مكانة بيبي هذا الموسم وبات الخيار الثالث لزيدان في قلب الدفاع بعد مواطنه رافايل فاران وراموس.

وتعرض بيبي لاصابات عدة في الأشهر الأخيرة بدأت في الفخذ الايسر في اكتوبر، ثم في ربلة الساق اليسرى في يناير. وعندما استعاد لياقته وظهر ذلك بتسجيله هدف التعادل في مرمى اتلتيكو مدريد في دربي العاصمة (1-1) مطلع ابريل، كسر اثنين من أضلاعه في احتكاك مع احد المهاجمين في تلك المباراة التي كانت الاخيرة له في الموسم.

وأحرز بيبي خلال 10 مواسم مع ريال مدريد دوري ابطال اوروبا 3 مرات (2014 و2016 و2017)، وبطولة الدوري المحلي 3 مرات (2008 و2012 و2017) وكأس اسبانيا مرتين (2011 و2014).