عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

سامباولي يراهن على ميسي وديبالا وهيغواين

المصدر: ملبورن - د ب أ
ميسي وديبالا بقميص منتخب الأرجنتين
رابط مختصر

راهن خورخي سامباولي المدير الفني الجديد لمنتخب الأرجنتين على الثلاثي ليونيل ميسي وباولو ديبالا وغونزالو هيغواين في الخط الهجومي لفريقه، حسبما كشفت التدريبات التي خاضها الفريق يوم الثلاثاء في مدينة ملبورن الأسترالية قبل مواجهة البرازيل وديا الجمعة المقبل .

واعتمد سامباولي خلال التدريبات على خطة فنية خلال التدريبات تعتمد على ثلاثة مدافعين وأربعة لاعبين في الوسط ولاعبين في مركز المهاجم المتأخر، ورأس حربة وحيد.
ويواجه سامباولي البرازيل بفريق مكون من سيرخيو روميرو وغابرييل ميركادو وايمانويل مامانا ونيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو ولوكاس بيجليا وايفر بانيغا وأنخيل دي ماريا وميسي وديبالا وهيجواين.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن سامباولي شرح للاعبي الخط الهجومي أهمية القيام بتحركات معينة من أجل تنفيذ هجمات في العمق وخلق فرص للتهديف.

كلمات دالّة

#سامباولي, #ميسي, #ديبالا, #هيغواين, #الأرجنتين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر