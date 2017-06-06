سامباولي يراهن على ميسي وديبالا وهيغواين

راهن خورخي سامباولي المدير الفني الجديد لمنتخب الأرجنتين على الثلاثي ليونيل ميسي وباولو ديبالا وغونزالو هيغواين في الخط الهجومي لفريقه، حسبما كشفت التدريبات التي خاضها الفريق يوم الثلاثاء في مدينة ملبورن الأسترالية قبل مواجهة البرازيل وديا الجمعة المقبل .



واعتمد سامباولي خلال التدريبات على خطة فنية خلال التدريبات تعتمد على ثلاثة مدافعين وأربعة لاعبين في الوسط ولاعبين في مركز المهاجم المتأخر، ورأس حربة وحيد.

ويواجه سامباولي البرازيل بفريق مكون من سيرخيو روميرو وغابرييل ميركادو وايمانويل مامانا ونيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو ولوكاس بيجليا وايفر بانيغا وأنخيل دي ماريا وميسي وديبالا وهيجواين.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن سامباولي شرح للاعبي الخط الهجومي أهمية القيام بتحركات معينة من أجل تنفيذ هجمات في العمق وخلق فرص للتهديف.