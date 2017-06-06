ساوثهامبتون يشكو ليفربول بسبب المدافع فان ديك

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء أن ساوثامبتون تقدم بشكوى لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد ليفربول بداعي محاولته غير القانونية للتعاقد مع المدافع فيرجيل فان ديك.



وهذا أحدث تطور في دراما انتقال قلب الدفاع الذي ذكرت وسائل إعلام بأنه قد يرحل عن ناديه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (77.42 مليون دولار).



ورغم أن اللاعب البالغ عمره 25 عاما لم يعلق على الوضع علانية فإن وسائل إعلام بريطانية عديدة ذكرت يوم الثلاثاء أنه أخبر ليفربول بأنه يفضل الانضمام إلى صفوفه أكثر من تشيلسي ومانشستر سيتي رغم أن ساوثامبتون نفى تلقيه أي عروض من ليفربول.



ولم يتسن الحصول على تعليق من الناديين اليوم الثلاثاء. ورغم ذلك قال مصدر مطلع على الأمر إن ساوثامبتون غير سعيد بالتقارير الإعلامية وقرر بعد اجتماع مجلس إدارته مطالبة الرابطة بالتحقيق فيما إذا كان ليفربول انتهك القواعد.



وتسمح قواعد الانتقالات الصارمة للأندية بالتفاوض مع اللاعب فقط إذا انتهى عقده أو بعد الاتفاق مع فريقه على قيمة الصفقة.



وكثيرا ما قال ساوثامبتون إنه لا ينوي بيع فان ديك الذي انضم إليه قادما من سيلتيك مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2015 ووقع عقدا جديدا لمدة ست سنوات في 2016.



وحصل اللاعب على هذا العقد الجديد بعدما قدم أداء رائعا في قلب دفاع ساوثامبتون رغم أنه لم يلعب منذ يناير كانون الثاني بعد التعرض لإصابة في أربطة الكاحل.



وإذا انضم فان ديك إلى ليفربول فإنه سيلحق بعدد كبير من لاعبي ساوثامبتون السابقين مثل آدم لالانا وديان لوفرين وساديو ماني وناثانيل كلاين. وضم ليفربول هؤلاء اللاعبين مقابل أكثر من 100 مليون إسترليني في آخر ثلاث سنوات.