سباليتي يوافق على تدريب إنتر ميلان

أعلن المدرب السابق لنادي روما الإيطالي لكرة القدم لوتشيانو سباليتي الثلاثاء، موافقته على تدريب انتر ميلان، وذلك قبل سفره اليوم إلى الصين لمقابلة مالكي النادي قبيل تعيينه المرتقب بشكل رسمي قريبا.

وقاد سباليتي روما إلى المركز الثاني في الدوري هذا الموسم خلف يوفنتوس الذي أحرز لقبه السادس تواليا، ويتوقع ان يسمى مدربا لانتر خلفا للمدرب المقال ستيفانو بيولي خلال الأيام المقبلة.

وقال سباليتي (58 عاما) للصحافيين في مطار ميلانو انه وافق على صفقة الانتقال وسيوقع بنودها رسميا قريبا، والمتوقع ان تضعه على رأس الجهاز الفني لانتر لمدة ثلاثة أعوام.

وقال سباليتي: "أنا سعيد لأنني سأكون مدربا لانتر".

وأضاف: "التوقيع؟ تم ترتيب كل شيء. قمنا بالأمور على الطريقة التقليدية وتصافحنا"، في إشارة الى ان الاتفاق بات منجزا.

وكان روما أعلن في نهاية مايو الافتراق عن سباليتي بعد يومين من نهاية بطولة ايطاليا، وتأهل الفريق - بفضل مركزه الثاني - مباشرة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان سباليتي تولى الاشراف على روما للمرة الثانية في يناير 2016، بعد إعفاء الفرنسي رودي غارسيا من منصبه. وسبق للمدرب الايطالي الاشراف على فريق العاصمة بين 2005 و2009، حينما قاده الى إحراز كاس ايطاليا مرتين والكأس السوبر المحلية، علما ان الفريق لم يحرز أي لقب منذ ذلك الحين.

ويأمل انتر في ان يساعده سباليتي في تحقيق نجاح أوروبي، علما انه آخر فريق ايطالي أحرز لقب دوري الأبطال عام 2010.

وقرر النادي في ظل نتائجه المتواضعة هذا الموسم (أنهى البطولة في المركز السابع وسيغيب عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل)، التخلي عن مدربه بيولي قبل ثلاثة مراحل من نهاية الموسم.

وأكد المدير الرياضي لانتر بييرو أوزيليو الذي يرافق سباليتي في رحلته الى الصين، ان النادي لم يتفاوض مع أي مدرب آخر.

وقال: "الأمر الوحيد الذي كنا نرغب به هو قدوم سباليتي الى انتر. لا شيء رسميا بعد، الا اننا ذاهبون في ذلك الاتجاه".