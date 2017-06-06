كين: أتطلع إلى دور أكبر بشعار إنجلترا

قال المهاجم هاري كين، إنه يرى نفسه أحد قادة منتخب إنجلترا لكرة القدم، حيث يستعد لأول ظهور في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت.



وأحرز هداف الدوري الإنجليزي خمسة أهداف في 17 مباراة مع إنجلترا ويتطلع لدور أكبر في الفريق.



وقال كين في حفل لأحد الرعاة: "أرى نفسي الآن كأحد قادة الفريق وأتطلع لهذا الدور".



وأضاف: "أبلغ من العمر 23 عاما فقط لكني أشعر أن هناك العديد من اللاعبين في تشكيلة المنتخب أصغر مني سنا وعلاقتي بالجميع جيدة جدا".



ويعتقد كين أن وجود العديد من زملائه في توتنهام هوتسبير ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي يزيد من ارتباطهم.



وتابع: "علاقتي جيدة بالجميع. الأكبر والأصغر سنا وهناك مجموعة من زملائي في توتنهام أيضا".



وواصل: "هذا يساعد كثيرا لأننا نتدرب ونلعب سويا. لذا فنحن نعرف بعضنا جيدا داخل الملعب وخارجه".



وزاد كين في حديثه: "لو شعر أحد اللاعبين بخيبة أمل أو لم تكن الأمور تسير على ما يرام فنحن نعلم ذلك ونساعده".



وتخرج إنجلترا لمواجهة أسكتلندا يوم السبت المقبل في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2018 ويعلم كين أن هذه المواجهة ستكون أكثر صعوبة من مباراتهما الأخيرة عندما فازت إنجلترا 3-صفر في نوفمبر.



وقال كين: "هذه مباراة كبيرة. يدرك الجميع قوة المنافسة بين إنجلترا وأسكتلندا".



وأضاف بقوله: "ندرك أن المواجهة ستكون أصعب مما كانت عليه عندما لعبنا في إنجلترا. لكن بفريقنا الحالي والثقة التي نملكها نعلم أن علينا النزول إلى الملعب والتركيز جيدا".