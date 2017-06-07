غندوغان يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي بعد غياب 6 أشهر

خاض اللاعب الألماني ايلكاي غندوغان يوم الأربعاء مران فريقه مانشستر سيتي كاملا، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في أربطة الركبة في نهاية العام الماضي.



وكشف نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن لاعب الوسط الألماني (26 عاماً) بدأ العمل بشكل فردي منذ الثلاثاء.



وتعرض غندوغان في ديسمبر الماضي لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة أمام أرسنال، ليغيب عن الملاعب طوال الأشهر الستة الأخيرة للعلاج.



وحط اللاعب الألماني رحاله في مانشستر سيتي منذ عام قادما من بوروسيا دورتموند، النادي الذي تعرض فيه أيضا لبعض الإصابات الخطيرة.