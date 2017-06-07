مدرب كولومبيا: رودريغيز افتقد المساندة في ريال مدريد

أكد خوسيه بيكرمان، المدير الفني للمنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، أن لاعبه خاميس رودريجيز افتقد المساندة في ريال مدريد، وأنه لاعب لا يوجد الكثيرون مثله في العالم، على حد قوله.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام إسبانيا وديا اليوم الأربعاء: "من أجل أن يكون أحد اللاعبين مسرورا فهو يحتاج إلى أن يشعر بأنه يوجد دور له في التشكيلة الأساسية، ولهذا فهو افتقد المساندة خلال بعض اللحظات".

وأضاف: "بات واضحا لدى خاميس أنه مر بعام صعب على المستوى الشخصي، ولكنني رأيت فيه قدرة كبيرة على تجاوز الأمر بعد أن مر بلحظات صعبة وواجهها بشجاعة، مدركا أن الفريق الذي يلعب له هو أحد الفرق من المستوى الأول عالميا ومطالب من جماهيره بعمل الكثير".

وسيكون خاميس أحد أبرز النجوم في مباراة اليوم بعد أن انتهى موسمه مع ريال مدريد بدون بلوغه لتطلعاته التي كان يأمل في تحقيقها، فهو لم يلعب إلا لدقائق محدودة، كما لم يتم ضمه إلى قائمة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع بيكرمان قائلا: "لقد قدم أداء جيدا في بعض المباريات، ومسألة دقائق اللعب التي حظي بها هي أمر يتوقف على قرارات مدربه، وهو ما لا يمكن انتقاده لأن المدرب هو من يعرف الاحتياجات التي تنقصه".

واستطرد قائلا: "إنها مشكلة تعامل معها خاميس بشكل جيد والآن عليه أن يقيم الخيارات التي يراها أفضل بالنسبة له وللنادي أيضا".

وأعرب بيكرمان عن أمنيته بأن يحظى خاميس رودريجيز بمستقبل أفضل، وقال: "نعرف أنه نجم، ولاعب استثنائي ولا يوجد الكثيرون مثله في العالم".