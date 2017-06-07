موناكو يمدد عقد مدربه جارديم 3 مواسم إضافية

أعلن موناكو بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء أن مدربه ليوناردو جارديم مدد عقده مع النادي حتى عام 2020.



وصنع المدرب البرتغالي، الذي قاد موناكو للقب الدوري المحلي لأول مرة منذ 17 عاما وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيلة بين الأقوى هجوميا في أوروبا وأنهى الهيمنة المحلية لباريس سان جيرمان بأداء رائع.



وسجل النادي 107 أهداف في طريقه نحو اقتناص لقب الدوري بفضل ثنائي الهجوم المميز المكون من الفرنسي الشاب كيليان مبابي والكولومبي رادامل فالكاو.



وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن جارديم جذب اهتمام أندية صينية إلا أنه قال إنه كان متحمسا لخيار البقاء مع موناكو.



وقال في بيان النادي: سنعمل بطموح لمواصلة هذا المشروع وتطوير هذا النادي بنفس الشغف الذي ألهمنا منذ البداية. مقتنع بأن المستقبل يبدو مشرقا للغاية في موناكو.



وانضم جارديم للنادي عام 2014 قادما من سبورتنج لشبونة وفاز في 67 بين 114 مباراة بالدوري منحته أعلى نسبة انتصار بلغت 58.7 بالمئة مقارنة بأي مدرب سابق للفريق خاض على الأقل مئة مباراة.



وقال فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي: إنه أحد أفضل المدربين في أوروبا ورغم العروض التي تلقاها إلا أنه اختار استمرار المغامرة في موناكو وهو ما يناسب طموحاتنا.