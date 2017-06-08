إسبانيا تتعادل مع كولمبيا ودياً

أفلت منتخب اسبانيا من الخسارة أمام ضيفه الكولومبي وخرج متعادلا معه 2-2 في مباراة دولية ودية لكرة القدم الأربعاء في مورسيا ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدمت اسبانيا عبر دافيد سيلفا في الدقيقة 22، لكن كولومبيا ردت مرتين عبر ادوين كاردونا ورادامل فالكاو في الدقيقتين 40 و55، ثم انقذ الفارو موراتا منتخب بلاده من الخسارة بتسجيله هدف التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق.

وتجنب المدرب خولن لوبيتيغي بالتالي تلقي خسارته الأولى مع منتخب إسبانيا منذ توليه المهمة الصيف الماضي.

ولم يشرك لوبيتيغي عددا من اللاعبين كسيرخيو راموس وايسكو الفائزين مع ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا السبت الماضي على حساب يوفنتوس 4-1، وغاب حارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا بسبب المرض.

من جهته، اراح مدرب كولومبيا الأرجنتيني خوسيه بيكرمان لاعب ريال مدريد خاميس رودريغيز (مع انه لم يشارك في نهائي دوري ابطال اوروبا).

وينتقل المنتخب الإسباني إلى مقدونيا للقاء منتخبها في 11 يونيو في مباراة سهلة نسبيا، قبل مواجهة القمة مع ايطاليا في مدريد في 2 سبتمبر ضمن تصفيات المونديال.

من جهته، يستعد منتخب كولومبيا للجولات الأربع الأخيرة في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا، ويحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف البرازيل، ونقطة أمام كل من الأوروغواي وتشيلي.

ويتأهل الأربعة الأوائل في اميركا الجنوبية إلى النهائيات مباشرة، ويخوض صاحب المركز الخامس (الأرجنتين حاليا برصيدد 22 نقطة) ملحقا مع بطل اوقيانيا.