إيطاليا تهزم أوروغواي بثلاثية

حققت إيطاليا لكرة القدم الفوز 3 - صفر على منتخب أوروغواي في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء على ملعب (أليانز ريفييرا) بمدينة نيس الفرنسية في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.



وجاء الهدف الأول للمنتخب الإيطالي عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز خوزيه خيمينيز مدافع منتخب أوروغواي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.



وأطلق إيدير مارتينز رصاصة الرحمة على آمال منتخب أوروغواي في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 82، قبل أن يحرز النجم المخضرم دانييلي دي روسي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.



ويعد هذا الانتصار الودي الثاني الذي يحققه المنتخب الإيطالي خلال أسبوع، بعدما تغلب 8 - صفر على ضيفه منتخب سان مارينو يوم الأربعاء الماضي، فيما تكبد منتخب أوروغواي هزيمته الثانية خلال 72 ساعة تقريبا، عقب خسارته 1 - 3 أمام منتخب أيرلندا يوم الأحد الماضي.



ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة ضيفه ليشتنشتاين في 11 يونيو القادم، في الجولة السادسة بالمجموعة السابعة لتصفيات المونديال، التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وإسرائيل وألبانيا ومقدونيا.



ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإسباني (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.



في المقابل، يستعد منتخب أوروغواي لملاقاة ضيفه منتخب الأرجنتين في 31 أغسطس القادم ، في الجولة الخامسة عشر لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.



ويحتل منتخب أوروغواي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة المؤهل للمونديال، قبل أربع جولات على نهاية التصفيات.