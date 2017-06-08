المدرب الرحالة بيولي يتمنى الاستمرار مع فيورنتينا

عبر المدرب كثير الترحال ستيفانو بيولي عن أمله في البقاء لفترة طويلة مع فيورنتينا بعدما تولى مسؤولية الفريق رقم 12 على صعيد أندية المحترفين في مسيرته يوم الأربعاء.



وأعلن فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين بيولي مدربا جديدا له وذلك بعد أقل من شهر على إقالته من تدريب المنافس إنتر.



وسيعود بذلك بيولي إلى النادي الذي أمضى به ست سنوات من مسيرته كلاعب وسيحل بديلا للبرتغالي باولو سوزا (51 عاما) الذي لم يتم تجديد عقده عقب موسم متقلب بشكل كبير أنهى فيه الفريق في المركز الثامن بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وتتشابه مسيرة بيولي (51 عاما) مع أغلب المدربين الايطاليين حيث تميل الأندية إلى كثرة التغييرات. وكانت أطول فترة قضاها حتى الآن مع بولونيا حيث مكث هناك لمدة عامين وثلاثة أشهر.



وقال للصحفيين أثناء تقديمه رسميا لوسائل الإعلام والجمهور: فيورنتينا وحده الذي أقنعني بالاستمرار في التدريب في ايطاليا، أتمنى أن تطول مغامرتي مع النادي. لطالما حلمت بتدريب فيورنتينا.





وقال بيولي : لطالما حلمت بالتدريب هنا وأرغب أن أنقل للاعبين حب النادي والقميص، وحقق النادي نتائج عظيمة في السنوات الأخيرة والآن نرغب في قطع خطوة أخرى الى الأمام معتمدين على اللاعبين الشبان خاصة أصحاب المواهب في إيطاليا. هذا هو هدفنا وهو تشكيل فريق يملك عقلية الفوز.