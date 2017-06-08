الأرجنتيني بيريزو يتولى تدريب إشبيلية

أعلن إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس، تعيين الأرجنتيني إدواردو بيريزو مدربا لفريقه في الموسمين المقبلين، خلفا لمواطنه خورخي سامباولي المنتقل للإشراف على منتخب الأرجنتين.

وأوضح النادي الإسباني في بيان "أن إشبيلية وإدواردو بيريزو توصلا إلى اتفاق مبدئي ليكون الأرجنتيني المدرب الجديد للفريق في الموسمين المقبلين".

وتابع: "سيصل بيريزو إلى إشبيلية في الأيام القليلة المقبلة لتوقيع العقد وتقديمه رسميا".

وكان بيريزو أعلن بعد نهاية الموسم تخليه عن منصبه في سلتا فيغو بعد ثلاثة مواسم ناجحة معه، حيث قاده إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المنصرم قبل أن يخرج أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بصعوبة.