سمولينغ: غياب روني عن المنتخب خسارة كبيرة

يعتبر كريس سمولينغ، لاعب مانشستر يونايتد، غياب زميله وين روني عن تشكيلة منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم "خسارة كبيرة"، ويؤكد أن مسيرة المهاجم المخضرم الدولية لم تصل بعد لنهايتها.

وخرج روني هداف إنجلترا ومانشستر يونايتد التاريخي من آخر تشكيلة للمدرب غاريث ساوثغيت، استعدادا لمواجهة اسكتلندا في تصفيات كأس العالم، بعد تراجع ظهوره محليا ومشاركته فقط في 25 مباراة أساسيا و14 مرة احتياطيا.

وقال سمولينغ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية إن غياب "وين خسارة كبيرة، لأننا نعرف من هو لكننا نأمل أن يعود للفريق".

وأضاف سمولينغ: "أعتقد أن أرقامه تتحدث عن نفسها ولا يزال أمامه مسيرة طويلة مع اللعبة".

وأردف سمولينغ: "وأيا كان قراره بالنسبة للمستقبل فأنا أتمنى أن يرتدي قميص المنتخب الإنجليزي من جديد وأن يحرز المزيد من الأهداف".

وأحرز روني 253 هدفا لمانشستر يونايتد و53 هدفا لمنتخب إنجلترا.