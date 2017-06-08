شكسبير يمدد عقده مع ليستر لمدة 3 مواسم

أعلن ليستر سيتي الانكليزي لكرة القدم يوم الخميس، أن مدربه كريغ شكسبير الذي انقذه من الهبوط إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي، مدد عقده لمدة 3 أعوام.

وقال شيكسبير في بيان له: "أنها فرصة محمسة حقا بالنسبة لي لمواصلة هذا المسار الجديد في مسيرتي والعمل مع النادي والجهاز الفني الذي أصبحت قريبا جدا منه".

ونجح شكسبير في انقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الأولى بعد استلامه مهامه في 23 فبراير الماضي اثر اقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الذي فجر المفاجأة العام الماضي بقيادة ليستر سيتي إلى اللقب الأول في تاريخه.

وقاد شكسبير ليستر سيتي إلى انهاء الموسم في المركز الثاني عشر وإلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام اتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضح شكسبير: "تحضيراتنا للفترة الإعدادية والموسم الجديد بدأت قبل فترة"، مضيفا "الان، يمكننا التقدم بثقة وضمان ان الفريق سيكون مستعدا جدا ليكون اكثر تنافسية في المستوى المتوقع من النادي".