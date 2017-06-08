كوستا: علاقتي مع كونتي سيئة.. وسأرحل عن تشيلسي

قال دييغو كوستا، مهاجم تشيلسي ومنتخب إسبانيا، إنه يدرس الرحيل عن بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أبلغه المدرب أنطونيو كونتي بأنه لم يعد ضمن حساباته.

وسجل كوستا 20 هدفا في 35 مباراة بالدوري في مشوار تشيلسي نحو اللقب في الموسم المنصرم وسط تكهنات إعلامية بأن علاقته بالمدرب الإيطالي ليست جيدة.

وأبلغ كوستا الصحافيين بعد تعادل إسبانيا 2-2 مع كولومبيا أمس الأربعاء: "أرسل لي كونتي رسالة ليبلغني بأنني لست في حساباته في تشيلسي".

وأضاف: "علاقتي بالمدرب كانت سيئة هذا الموسم. من الواضح أن المدرب لا يريدني في النادي".

ويرغب كوستا، الذي لعب لأتلتيكو مدريد من 2010 إلى 2014، في العودة للنادي الإسباني لكن يتعين عليه الانتظار حتى انتهاء الحظر المفروض عليه في الانتقالات في يناير.

وتتوقف آماله في اللعب لإسبانيا في كأس العالم العام القادم في روسيا على الحصول على وقت منتظم للعب.

وتابع كوستا: "خمسة أشهر بدون لعب؟ لا أعرف.. الوضع معقد لكن الناس تعرف أنني أحب اتلتيكو كثيرا وأحب العيش في مدريد".

وواصل: "سيكون من الجيد العودة.. لكن من الصعب الابتعاد عن اللعب لأربعة أو خمسة أشهر. إنه عام كأس العالم وهناك الكثير من الأشياء يجب التفكير فيها. أحتاج إلى اللعب.. هذا هو الأمر ببساطة".

وربطت تقارير صحافية روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون بالعودة لناديه السابق تشيلسي بعدما قال اللاعب البلجيكي إنه حدد النادي الذي سينتقل إليه الموسم المقبل.