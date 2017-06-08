مانشستر سيتي يكمل تعاقده مع حارس بنفيكا

أكد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع إديرسون مورايس حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، يوم الخميس، بعد أسبوع من قيام النادي البرتغالي بإعلان أن اللاعب سينتقل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بنفيكا قد ذكر في وقت سابق أن الناديين توصلا لاتفاق بانتقال مورايس 23 عاما، مقابل 40 مليون يورو (45 مليون دولار)، مع ذهاب نصف المبلغ "لأطراف ثالثة".

ولكن الصفقة تأخرت حتى أنهت رابطة الدوري الممتاز قضية ملكية الطرف الثالث، والتي لا يسمح بها في الكرة الإنجليزية.

وقال إديرسون للموقع الرسمي للنادي، الذي سينضم إليه رسمياً في الأول من شهر يوليو المقبل: "أحب كل شيء متعلق بنادي مانشستر سيتي".

وأضاف: "دائما راودني حلم اللعب في إنجلترا والآن سأحققه. مانشستر سيتي يمتلك فريقاً رائعاً. الموسم المقبل، يجب أن نركز على تحقيق أهدافنا بالفوز بالبطولات".

وشارك إديرسون في 27 مباراة في الموسم الماضي وساعد بنفيكا في التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس).

وبات إديرسون البرازيلي الرابع الذي ينضم لمانشستر سيتي بعد فرناندينيو وفرناندو وجابريل خيسوس.