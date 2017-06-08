مدرب فرنسا: علينا الحذر أمام السويد

قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن فريقه متصدر المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 لا يضمن أي شيء عندما يواجه السويد صاحبة المركز الثاني في ستوكهولم غدا الجمعة.



وفاجأت السويد نظيرتها فرنسا في باريس في نوفمبر، عندما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن تخطف التقدم في بداية الشوط الثاني.



لكن بول بوغبا وديميتري باييه سجلا هدفين لتحصد فرنسا النقاط الثلاث.



وقال ديشان في مؤتمر صحافي باستاد فريندز ارينا قبل اخر تدريب لفرنسا قبل المباراة: "أنا حذر ومنتبه دائما... واراقب اللاعبين دائما".



وأضاف: "نشعر بالهدوء لكن يجب أن نتحلى بالتواضع بعد تلك المباراة في نوفمبر. لا يمكن أن نعتقد أن الأمور انتهت. نحن نشعر بالهدوء ولكن بالحذر أيضا".



ومع انتهاء خمس من عشر جولات في التصفيات تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 13 نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن السويد بينما تعاني هولندا لاستعادة تألقها. وفوز فرنسا غدا الجمعة سيجعلها في موقف جيد للغاية للتأهل.



وربما يساعد ذلك على تعافي الفرنسيين من ألم الصيف الماضي عندما خسر الفريق في نهائي بطولة أوروبا التي استضافها أمام البرتغال بهدف ايدر في الوقت الإضافي.



وقال هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا إنه فوجئ في المباراة الأولى بأداء السويد التي كانت تلعب بدون زلاتان ابراهيموفيتش هداف المنتخب عبر العصور والذي أعلن اعتزاله.



وتابع لوريس للصحفيين: "لعبوا بسرعة كبيرة. المنتخب السويدي قوي من الناحية الجماعية".



وواصل: "في الماضي كان يعتمد على لاعب مذهل هو زلاتان لكن الأمور باتت مختلفة الان ونرى أن مباراة الغد صعبة".



وستكون السويد سعيدة باستحواذ فرنسا على الكرة غدا الجمعة لكن يان اندرسون مدرب السويد قال إن فريقه لن يرتكب خطأ إعادة الكرة إلى المنافس.



وقال اندرسون للصحفيين: "يحدث في بعض المباريات...عندما يجب عليك الركض خلف الكرة..وعندما تستعيدها فإنك تقف وتلعب بطريقة سلبية. من المستحيل أن تفعل شيئا".



وأردف: "عند هذه اللحظة يجب أن تفعل شيئا لتؤثر (في المباراة)".



وأشار اندرياس جرانكفيست قائد السويد إلى أن المباراة تمثل فرصة للثأر.



وقال للصحفيين: "كنت غاضبا (عندما خسرنا). اعتقد أننا كنا نستحق الحصول على نقطة واحدة على الأقل. سنعوض ذلك غدا".