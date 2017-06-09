بورتو يعلن تعاقده مع المدرب كونسيساو

أعلن بورتو تعيين سيرجيو كونسيساو مدربا جديدا له، ليصبح جناح منتخب البرتغال لكرة القدم السابق خامس مدرب يقود بطل اوروبا السابق في السنوات الأربع الأخيرة.



وسيحل كونسيساو الذي استقال من تدريب نانت الفرنسي يوم الثلاثاء، محل نونو إسبيريتو سانتو الذي أنهى عقده بالتراضي بعد يوم واحد من نهاية الموسم.



وفاز بنفيكا غريم بورتو اللدود بالدوري البرتغالي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة وستعول الجماهير على كونسيساو لاعادة اللقب إلى بورتو الذي تأهل لدور المجموعات في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.



وأبلغ كونسيساو الصحفيين: "هناك رغبة في الفوز بالدوري، وهو اللقب الأساسي، والوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال".



ومنذ 2013 تولى باولو فونسيكا ويولن لوبتيجي وجوزيه بيسيرو ونونو تدريب بورتو بينما قاد لويس كاسترو وروي باروش الفريق بشكل مؤقت.



وقبل هيمنة بنفيكا في السنوات الأخيرة فاز بورتو بالدوري 9 مرات في 11 موسما من 2002-2003 إلى 2012-2013 كما أحرز لقب دوري الأبطال بقيادة جوزيه مورينيو عام 2004.



وانضم كونسيساو إلى نانت في ديسمبر الماضي عندما كان الفريق في المركز قبل الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وقاد الفريق للابتعاد عن منطقة الهبوط وأنهى الموسم في المركز السابع.



وتوصل كونسيساو لاتفاق من أجل تمديد عقده مع النادي الفرنسي حتى عام 2020 قبل أن يعرض عليه بورتو قيادته.