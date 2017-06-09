رسمياً.. سباليتي يتولى تدريب إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي الجمعة، التعاقد مع لوتشيانو سباليتي مدرب روما السابق لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة بعد موسم كارثي.

وأوضح انتر أن سباليتي الذي سيعقد مؤتمره الصحافي الأول الأربعاء، وقع عقدا لسنتين.

وأنهى سباليتي تجربة صعبة مع روما، فبعدما قاده في فترة أولى بين 2006 و2009، عاد في يناير 2016 بدلا من الفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه لسوء النتائج.

وقاد روما في الموسم المنصرم إلى وصافة الدوري وراء يوفنتوس البطل في السنوات الست الأخيرة، والتأهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، برصيد قياسي بلغ 87 نقطة.

لكن الكثير من الجماهير عبرت عن امتعاضها منه لعدم الزج كثيرا بأسطورة النادي فرانشيسكو توتي المعتزل في نهاية الموسم.

وفي انتر، سيواجه سباليتي مشكلات كثيرة في ناد أقال أربعة مدربين الموسم الماضي: روبرتو مانشيني، الهولندي فرانك دي بور، ستيفانو بيولي والموقت ستيفانو فيكي.

وأنهى النادي المملوك من مجموعة سونينغ الصينية الدوري في المركز السابع ليفشل بالتأهل إلى البطولات الأوروبية.