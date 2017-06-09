روسيا تتعادل مع تشيلي ودياً

تعادل منتخبا روسيا وتشيلي لكرة القدم 1-1 الجمعة في موسكو، استعدادا لكأس القارات التي تستضيفها الأولى من 17 الجاري حتى 12 يوليو المقبل.

وتقدمت تشيلي عبر ماوريسيو ايسلا لاعب كالياري الإيطالي في الدقيقة 56، وعادلت روسيا بواسطة فيكتور فاسنين مدافع سسكا موسكو في الدقيقة 67.

وتلعب روسيا في كأس القارات في المجموعة الأولى إلى جانب البرتغال بطلة أوروبا والمكسيك بطلة الكونكاكاف ونيوزيلندا بطلة اوقيانيا، في حين تلعب تشيلي بطلة اميركا الجنوبية في المجموعة الثانية مع ألمانيا بطلة العالم واستراليا بطلة اسيا والكاميرون بطلة افريقيا.

وكان مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشرتشيسوف اختار 23 لاعبا لخوض البطولة جميعهم من الدوري المحلي.

وتسعى روسيا إلى تعويض مشاركتها المخيبة في كأس أوروبا حيث خرجت من الدور الأول بتعادل وخسارتين.

وتستضيف روسيا نهائيات كأس العالم صيف 2018.