سامباولي ينجح في اختباره الأول مع الأرجنتين

حققت الأرجنتين الفوز على البرازيل غريمتها التقليدية في اميركا الجنوبية 1-صفر في مباراة دولية ودية في كرة القدم اقيمت في ملبورن، وهي الأولى لمنتخب التانغو باشراف مدربه الجديد خورخي سامباولي.

وسجل غابريال مركادو هدف المبارة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول اثر كرة مرتدة من العارضة بعد كرة راسية لنيكولاس اوتامندي.

وكان سامباولي تولى الاشراف على المنتخب الأرجنتيني الأسبوع الماضي خلفا لادواردو باوزا الذي اقيل من منصبه اثر النتائج المخيبة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم حيث يحتل فيها الفريق المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق ضد بطل اوقيانيا.

وإذا كان المنتخب الأرجنتيني خاض المباراة بكامل نجومه على رأسهم ليونيل ميسي، فإن المنتخب البرازيلي افتقد اكثر من لاعب أساسي على رأسهم نيمار ومارسيلينو.

والخسارة هي الأولى للمنتخب البرازيلي منذ أن تولى الاشراف عليه تيتي قبل أقل من سنة علما بانه كان أول منتخب يضمن تأهله من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بابتعاده 9 نقاط في الصدارة قبل 4 مراحل من نهاية التصفيات.