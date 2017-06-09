مانشستر يونايتد يستغني عن هدافه إبراهيموفيتش

استغنى مانشستر يونايتد رسميا، عن خدمات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عقب عام واحد من انضمامه للفريق، حيث ظهر اسم المهاجم المصاب في قائمة نشرتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.



وانضم المهاجم البالغ عمره 35 عاما إلى يونايتد في عقد مدته عام واحد قبل موسم 2016-2017 وكان عنصرا مؤثرا في فوز الفريق بكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي.



وسجل مهاجم باريس سان جيرمان السابق 28 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات قبل إصابة في ركبته أنهت موسمه في ابريل الماضي وقد تبعده عن الملاعب حتى العام المقبل.



وابراهيموفيتش، الذي خضع لجراحة في مايو الماضي، وسينتهي عقده في 30 يونيو الجاري، هو اللاعب الوحيد الذي استغنى عنه يونايتد وفقا للقائمة.



واعلنت رابطة الدوري الممتاز على موقعه أن المعلومات صحيحة حتى 29 مايو الماضي، وان موقف اللاعب يمكن ان يكون قد تغير بعد التاريخ المذكور.



وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان اللاعب السويدي سيظل في مانشستر لمواصلة مشوار التعافي في مركز كارينجتون التدريبي.



وقال وكيل اعماله مينو رايولا الاسبوع الماضي أن ابراهيموفيتش سيجري محادثات مع يونايتد لتمديد بقائه على الرغم من تلقيه لعروض من أندية اخرى.



وابلغ رايولا محطة توكسبورت الاذاعية البريطانية "يريد البقاء في انجلترا. يريد البقاء عند القمة وإذا رأى أنه يمثل عنصرا قيما لمانشستر يونايتد..فلما لا يستمر مع مانشستر يونايتد".



وأضاف: "يمكن ان يشكل عنصرا قيما لبعض الأندية الكبيرة الأخرى أيضا. لكنني اعتقد انه من باب الاحترام ان نتحدث لمانشستر يونايتد ونرى ما تريده كافة الاطراف".